Die Gebäude der Großbäckerei Lieken in Burgwerben stehen leer. Der ehemalige Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch glaubt nicht mehr an eine Wiederbelebung der Brache und wirbt als Kreisrat dafür, diese mit Hilfe von Ausgleichsmaßnahmen für ein interkommunales Gewerbegebiet zurückzubauen.

Weißenfels - Der Burgenlandkreis könnte in diesem Jahr eine Viertelmillion Euro in eine Machbarkeitsstudie für ein interkommunales Gewerbegebiet an der Autobahn 9 investieren. Der Strukturwandel-Ausschuss des Kreistages hat dafür bereits in dieser Woche seine Empfehlung ausgesprochen. Der Großteil der Kosten für die Studie, nämlich 200.000 Euro, soll mit Hilfe von Fördergeld gestemmt werden.