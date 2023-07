Die Stadtbibliothek Hohenmölsen nimmt wieder an der beliebten Ferienaktion für Kinder teil. Warum sich Mitmachen lohnt.

Lesesommer XXL beginnt in Hohenmölsen: 40 Teilnehmer sind das Ziel

Leseaktion in den Ferien

Hohenmölsen/MZ - Die ersten kleinen Lesefreunde standen schon in der vergangenen Woche vor der Tür. Über Plakate, Flyer und Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich in Hohenmölsen schon längst herumgesprochen, dass in den Sommerferien wieder der Lesesommer XXL stattfindet. „Die ersten wollten sich schon Bücher dafür ausleihen“, erzählt Bibliotheksmitarbeiterin Jana Herzig.