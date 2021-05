Leipziger Straße in Weißenfels bald wieder frei

Weissenfels - Die Leipziger Straße in Weißenfels wird am Montag, 31. Mai wieder für den Verkehr freigegeben. Wie die Stadt am Donnerstag weiter informierte, wird der Verkehr in der Innenstadt ab diesem Zeitpunkt wieder umgestellt. Ausgehend von der Klosterstraße und von der Großen Burgstraße ist die Zufahrt zur Leipziger Straße möglich.

In Gegenrichtung kann die Leipziger Straße bis zum Parkplatz neben dem Fürstenhaus genutzt werden. In der letzten Woche der Vollsperrung sollen am 25. und 26. Mai noch Markierungsarbeiten auf der Straße stattfinden. Der Parkplatz neben dem Fürstenhaus ist deshalb in diesem Zeitraum gesperrt beziehungsweise nur eingeschränkt erreichbar.

Die Leipziger Straße wird seit August vergangenen Jahres auf dem 500 Meter langen Abschnitt südlich des Marktes zwischen Großer Burgstraße und Promenade grundhaft saniert. (mz/ari)