Hohenmölsen/MZ - Das Landesschulamt Sachsen-Anhalt bietet am Montag in Hohenmölsen eine Informationsveranstaltung für Seiteneinsteiger an. Diese findet unter dem Namen „Speed Dating“ in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Sekundarschule „Drei Türme“ statt. Interessenten, die ihren Beruf wechseln und künftig als Lehrer arbeiten wollen, können in der Zeit mit Vertretern des Landesschulamtes sowie Lehrern ins Gespräch kommen und sich über den Ablauf und notwendige Qualifikationen für den Seiteneinstieg in den Schuldienst informieren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.