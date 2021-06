Leckerer Fußball-Spaß beim Public Viewing in Weißenfels

Weissenfels - Nach den zunehmenden Lockerungen in der Corona-Pandemie kommt endlich wieder ein Gefühl gewisser Normalität auf. Umso mehr freuen sich zwei Gastronomen in Weißenfels, dass sie ihren Gästen zur am Freitag gestarteten Europameisterschaft im Fußball in den kommenden Wochen ein besonderes Angebot bieten können. Es handelt sich um Uwe Brückner, der das Geleitshaus in der Großen Burgstraße betreibt, und um Maurice Tober, dem das Bootshaus in Weißenfels West direkt über dem Saaleufer gehört.

Quiz vor dem Spiel

„Natürlich werden wir eine Leinwand aufbauen“, sagt Uwe Brückner. So freut sich der Mann, seine Gäste zu den Spielen in dem idyllischen Innenhof seines traditionsreichen Hauses willkommen zu heißen. Um für die richtige Stimmung zu sorgen, werde es vor den Anpfiffen immer ein unterhaltsames Quiz geben. Es werden auch kleine Preise an die Gäste vergeben, sagt der Gastronom. Die Fragen sind auf die jeweiligen Spiele und die daran beteiligten Nationen abgestimmt. „So machen wir das schon seit vielen Jahren“, so Uwe Brückner. Bei ihm gibt es zudem kleine Speisen und Getränke.

„Es wird bei uns auf jeden Fall Fußball laufen. Das machen wir seit Jahren so“, sagt auch Maurice Tober. Er wird daher in den kommenden Wochen in seinem großen Festsaal ebenfalls eine Leinwand aufbauen, damit seine Gäste auch alles sehen und bei den Spielen mitfiebern können. Er hätte sie auch auf der großen Terrasse seines Gasthauses aufbauen können, hat sich aber für die Innenräume entschieden. Der Saal ist groß genug, um Hygieneabstände einzuhalten, und so sei man auch wetterunabhängig.

Das war es aber noch nicht: Tober hat in den vergangenen Tagen recherchiert, was die verschiedenen Länder an typischen Speisen und Getränken zu bieten haben. Kurzerhand hat er eine darauf zugeschnittene Speisekarte konzipiert. So gibt es zu jedem Spiel die zu den jeweiligen Ländern passenden Gerichte und Getränke. Der Gastronom zählt einige Beispiele auf. Treten die Slowaken an, wird deftiges Schweinebein auf Sauerkraut serviert und dazu können sich die Gäste mit Borovicka zuprosten. Wenn Spanien spielt, kann dazu frisch zubereiteter Sangria mit Früchten und eine leckere Tapas-Platte genossen werden. Kämpft hingegen Mazedonien um den Sieg, gibt es Rotwein aus diesem Land und außerdem einen typischen Bauernsalat. Wenn Frankreich auf dem Bildschirm zu sehen sein wird, zaubert Maurice Tober Leckeres aus dem Entrecôte, ein Steak aus dem Zwischenrippenstück des Rinds, ähnlich dem sogenannten Rib-Eye-Steak. Er freut sich auf die kommende Zeit. Denn auch ihn juckt es wieder in den Fingern, um sich an den Herdplatten kreativ zu betätigen. Zumal es zu einer lieben Tradition gehört, die Gerichte auf die Europameisterschaften abzustimmen. Renoviert in der Zwangspause

Renoviert in der Zwangspause

In der Corona-Zwangspause hatte Maurice Tober den Festsaal übrigens renoviert. Er hatte das Stäbchenparkett zwei Mal abgeschliffen. Das war auch nötig, denn dieser Belag aus DDR-Zeiten hatte sich in den Jahren ziemlich abgenutzt und so sah er auch aus. Anschließend wurde es auf seinen 110 Quadratmetern Fläche hintereinander drei Mal versiegelt, damit dieser Fußboden für die nächsten Jahre allen Belastungen standhalten kann. Außerdem hatte der Mann die alte Farbe von den Tischen abgetragen und diese neu lackiert. Eine Frischekur erhielten auch die Fensterrahmen. In diesem aufgehübschten Ambiente steht der Europameisterschaft also nichts mehr im Weg.