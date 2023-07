Klaus-Peter Berszuck leitet eine Selbsthilfegruppe in seiner Heimatstadt. Jetzt ist er zum Bundesvorsitzenden der Vereinigung ILCO gewählt worden.

Weißenfels/MZ - An den Tag der Diagnose erinnert sich Klaus-Peter Berszuck auch mehr als zehn Jahre danach noch genau. „Es war der 13. Februar 2013, da sagten mir die Ärzte, dass ich Darmkrebs habe“, erzählt der heute 68-Jährige. Eigentlich sollte es ein fröhlicher Tag in seinem Leben werden: Andreas und Thomas, die Zwillinge in der Familie, wollten ihren 25. Geburtstag feiern.