Lützen/MZ - Im „Roten Löwen“ in Lützen geht es fleißig zu: Banner werden angebracht, Technik aufgebaut und Tänze einstudiert – und das alles gleichzeitig. Denn dem 1. Lützener Carneval Klub (LCK) bleibt nicht viel Zeit: Am vergangenen Wochenende feierten hier im Festsaal noch die Narren aus Röcken. Und an diesem Samstag steht schon die erste Abendveranstaltung der Lützener Karnevalisten an.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.