Nach einem Brand in der Naumburger Straße in Weißenfels bittet die Polizei die Bürger um Hinweise zur Brandursache.

Laube in Weißenfelser Schrebergarten vollständig ausgebrannt

Polizei bittet um Hinweise nach Feuer in Weißenfels

Weissenfels/MZ - In einer Gartenanlage in der Naumburger Straße in Weißenfels hat Samstag gegen 2 Uhr nachts eine Gartenlaube gebrannt. Die Weißenfelser und Borauer Feuerwehren waren mit 20 Kameraden vor Ort, um den Brand zu löschen, wie Sebastian Busch, stellvertretender Stadtwehrleitervon Weißenfels sagt.