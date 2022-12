Last-Minute-Geschenke auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt

Weissenfels/MZ - Es besteht noch bis Donnerstag die Gelegenheit, für den Heiligabend zügig schöne und seltene Geschenke auf den sprichwörtlich „letzten Drücker“ zu besorgen. Interessierte Menschen sind dazu in Weißenfels im am Weihnachtsmarkt angegliederten Kunst- und Handwerkerdorf an der richtigen Stelle. Hier hat etwa Cathrin Brauns aus Lützen kulinarische Spezialitäten aus Südtirol und Italien in ihrer Auslage liegen.