Lässt die Qualität des Trinkwassers in Weißenfels nach, wenn am Mondsee ein Tiefbrunnen gebaut wird?

Die Weißenfelser Stadtwerke fördern selbst Trinkwasser. Doch befürchtet der Chef Auswirkungen durch das Tiefbrunnen-Projekt am Mondsee?

Christian Faust, stellvertretender Wassermeister, kontrolliert den Druck an einem der großen Rohwasserfilter.

Weissenfels/MZ - Wenn derzeit am Hohenmölsener Mondsee ein Tiefbrunnen gebaut wird, um ab Herbst den See mit Grundwasser wieder aufzufüllen, dann sieht das Lars Meinhardt, der Geschäftsführer der Weißenfelser Stadtwerke, ganz unaufgeregt. Für ihn steht fest: Auf die Qualität des Trinkwassers in Weißenfels hat das Ganze keine negativen Auswirkungen.