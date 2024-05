Interaktives Projekt über das Gefecht bei Lützen von 1632 ist fast fertig. Zwei Jahre wird es am Ende wohl gedauert haben. Welchen Mehrwert die Besucher künftig haben werden.

Der QR-Code führt via Handykamera zur App. Die hier gezeigte zeitgenössische Darstellung von Wallenstein war auch Vorbild für die Stahlfigur.

Lützen - Die Welt wird immer digitaler, so auch Lützen. Anlässlich des 390. Jahrestages der Schlacht bei Lützen wurde im November 2022 der „Schlachtfeldpfad Lützen 1632“ eröffnet – zumindest teilweise. Dessen Ziel, mittels App und Smartphone ein interaktives Erlebnis zu ermöglichen, wird erst jetzt schrittweise erreicht. Fertig waren damals lediglich die neun Stelen beziehungsweise Figuren aus Corten-Stahl, die an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgestellt wurden. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft, schnell eine rostige Oberfläche zu entwickeln und damit alt auszusehen, aber unter der Rostschicht nicht weiter zu korrodieren. Er ist damit besonders haltbar.