Weißenfels/MZ - Der Burgenlandkreis hat in der Zeitzer Straßen 42 in Weißenfels eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber eingerichtet. Zugleich ist eine vorübergehende Unterkunft in der Neustadt wieder geschlossen worden.