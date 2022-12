58-Jähriger aus Teuchern soll Jugendlichen mit Motorrad zu sexuellen Diensten gelockt haben

Ein heute 58-Jähriger aus Teuchern soll 2020 einen 16-Jährigen zu sexuellen Diensten verleitet haben, indem er ihm eine Motocross-Maschine in Aussicht stellte. Der Jugendliche sollte seine „Schulden“ so „abarbeiten“.

Teuchern/MZ - Sexueller Missbrauch in acht Fällen, davon in vier Fällen in Tateinheit mit sexuellem Übergriff: Die Vorwürfe gegen einen 58-jährigen Teucherner sind schwerwiegend. Er soll im Jahr 2020 einem damals 16-jährigen Jugendlichen ein Motorrad versprochen und dafür mehrfach sexuelle Handlungen eingefordert haben. Der Prozess wurde am Montag am Landgericht in Halle eröffnet.