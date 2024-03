Weißenfels/MZ - Mitarbeiter eines Baumarkts in Borau haben am Donnerstag einen Ladendieb gestellt. Dieser hatte sich zwei Elektrowerkzeuge in den Hosenbund gesteckt und die Ware an der Kasse nicht bezahlt, so die Polizei. Herbeigerufene Beamte stellten die Identität des Mannes fest und leiteten Ermittlungen gegen ihn ein.