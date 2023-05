Weißenfels/MZ - In einem Discounter in der Merseburger Straße in Weißenfels im Burgenlandkreis ist am Donnerstagmittag ein Ladendieb auf frischer Tat gestellt und später von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Nach Revierangaben wollte der Mann die Flucht ergreifen und drohte mit Schlägen, nachdem er vom Personal angesprochen worden war. Erst am Dienstag war ebenfalls in einem Supermarkt in der Merseburger Straße ein Diebesduo ertappt worden.