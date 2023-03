Läden in der Weißenfelser Innenstadt öffnen am Sonntag

Weißenfels/MZ - Zum Ostermarkt an diesem Wochenende in Weißenfels wird in der Innenstadt auch ein verkaufsoffener Sonntag angeboten (13 bis 18 Uhr). Obwohl es in der Vergangenheit immer mal geheißen hatte, dass sich das kaum lohnt, wollen fast alle der von der MZ befragten Händler dieses Mal wieder dabei sein.