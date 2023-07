Anlässlich seines 95-jährigen Bestehens hat das Schlossmuseum Lützen am Sonnabend eine Reihe kurioser Exponate gezeigt, die es sonst nicht zu sehen gibt.

Kurioses zum 95. Geburtstag: Was macht ein Schildkrötenpanzer im Lützener Schloss?

Ausstellung in Lützen

Tom Müller und Colin Schneider präsentieren ein wirklich kurioses Exponat: Den Rückenpanzer einer Karettschildkröte, die in den 1920er Jahren ins Lützener Schlossmuseum gekommen sein soll.

Lützen/MZ - Die Besonderheit fasst Tom Müller in zwei Sätzen zusammen: „Diese Objekte atmen Geschichte, in die man regelrecht eintaucht. Es ist faszinierend, welche Schätze hier noch verborgen gewesen sind“, sagt der Museologie-Student, der zurzeit im Lützener Schlossmuseum als studentischer Praktikant arbeitet und gemeinsam mit Museumsmitarbeiter Colin Schneider an diesem Samstag durch die „Kuriositäten-Ausstellung“ des Museums führt.