Auf einem Transporter lagen schon 120 Kilo Kabel. Dann hat die Polizei an einem Fabrikgelände in Burgwerben zugeschlagen.

Kupferdiebe am Wochenende in Weißenfels unterwegs

Kupferkabel werden in Weißenfels immer wieder gestohlen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ. - Die Polizei hat am Samstag in Burgwerben Diebe von Kupferkabel gestellt. Gegen 18 Uhr haben die Beamten beobachtet, wie vier Personen Kabel von einem Fabrikgelände in der Weißenfelser Ortschaft entwenden und auf einem Fahrzeug verladen. Als die Diebe die Polizei bemerken, fliehen sie. Drei von ihnen können jedoch wenig später mit einem Fährtenhund gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich laut Polizei um eine Frau und zwei Männer im Alter zwischen 23 und 37 Jahren. Eine vierte Person konnte flüchten. Die Diebe hatten bereits 120 Kilo Kabel zum Abtransport bereitgestellt.