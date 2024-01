Frau im Burgenlandkreis in Not Kundin mehr als eine Stunde in Sparkassenfiliale Weißenfels eingesperrt

In der Sparkassenfiliale am Markt in Weißenfels ist am Sonntag eine Kundin mehr als eine Stunde lang eingesperrt gewesen. Wie die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit werden konnte.