Am 10. September Kulturerbe zum Anfassen: Weißenfels und Umgebung laden ein zum Tag des offenen Denkmals

Am Sonntag, 10. September, öffnen am Tag des offenen Denkmals zahlreiche Kulturstätten ihre Türen. Auch in Weißenfels und Umgebung können Besucher einige Schätze erkunden.