Wirt Uwe Brückner hat sein Herz an die grüne Insel Irland verloren. Wie er mit seinem Pub in der Altstadt eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat.

Kultkneipe in Weißenfels - Pub „Battlefield“ gibt es seit 20 Jahren

Wirt Uwe Brückner stößt mit Tochter Henriette auf das Jubiläum des Pubs „Battlefield“ an.

Weißenfels/MZ. - „Manchmal kommt es mir vor, als ob es gestern gewesen wäre“, sinniert Uwe Brückner kurz. Doch es war nicht gestern, sondern vor 20 Jahren, als der Pub „Battlefield“ im Weißenfelser Geleitshaus zum ersten Mal seine Türen geöffnet hat. Ein Jubiläum, das in der nächsten Woche mit Livemusik an mehreren Tagen gebührend gefeiert wird.