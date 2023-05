Weissenfels/MZ - Die Wahl-Weißenfelserin Ulrike Kirstein aus Hamburg erkundet in ihrer Rolle als Kunstfigur „Küsten-Ulli“ immer mehr die Weißenfelser Region. Dabei berichtet sie im Internet über besondere Menschen. Auf ihren Touren wird sie von Manuela Beutel begleitet. Sie filmt die Szenen und schneidet sie zusammen – alles ehrenamtlich. Dieses Mal statteten sie jüngst in ihrer typischen maritimen Kleidung Christa Hindenburg aus Weißenfels in deren Garten in der Sparte „Sportplatz“ in der Großen Deichstraße einen Besuch ab.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.