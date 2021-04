Küche in Weißenfelser Mehrfamilienhaus brennt

Weißenfels - In einem Mehrfamilienhaus im Südring in Weißenfels hat am Sonnabend eine Küche in Flammen gestanden. Die Feuerwehren Weißenfels und Langendorf rückten mit knapp 30 Einsatzkräften an, die insgesamt 38 Bewohner des Gebäudes mussten ihre Wohnungen verlassen. Zwei Personen wurden verletzt. Ein Feuerwehrmann zog sich bei dem Einsatz eine Schnittverletzung an der Hand zu, wie Feuerwehrsprecher Sebastian Busch der MZ mitteilte. Der Mann musste ambulant versorgt werden. Zudem musste ein 27 Jahre alter Bewohner des Hauses mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Brand ereignete sich laut Feuerwehr am Samstag gegen 8.30 Uhr. In dem Wohnhaus war zuvor eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen worden. Das Feuer war in der Küche einer Wohnung in der Nähe des Herds ausgebrochen. Zur Brandursache konnte die Polizei am Sonntag auf MZ-Nachfrage noch keine Angaben machen. Ein Sprecher sagte, dass mit dem Besitzer der Wohnung noch nicht gesprochen werden konnte. Er ist bei dem Brand unverletzt geblieben. Ob angebranntes Essen die Ursache für das Feuer gewesen ist, konnte die Polizei weder bestätigen noch dementieren.

Laut Feuerwehr hat sich das Feuer auf die Küche beschränkt und griff nicht auf andere Zimmer über. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar, alle anderen Bewohner des Hauses konnten - nachdem der Brand gelöscht war - wieder in ihre vier Wände zurückkehren. Sie wurden vor Ort von einer Notärztin untersucht. (mz)