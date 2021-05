Krümelmonster und Schnatterinchen: Wer hat die schönsten Kürbisse?

Lustig-gruselige Gesellen empfangen seit einigen Tagen die Eltern und Kinder der Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Weißenfels. Sie sehen aus wie „Ernie und Bert“ oder das „Krümelmonster“, die Kultfiguren aus der Kinderserie Sesamstraße, wie „Schnatterinchen“ aus der Sendung Sandmann, oder sie sind phantasievolle Gestalten, deren Anblick einfach gute Laune macht. Alle Kunstfiguren haben eines gemeinsam: Sie sind Kürbisse, die von Eltern und deren Kindern, die die Kita besuchen, geschnitzt wurden.

Etwa 30 Personen nahmen damit an einem schönen Wettbewerb teil, den die Einrichtung seit ungefähr fünf Jahren immer zur Halloweenzeit ausrichtet. „In diesem Jahr fielen wegen der Corona-Pandemie ja viele Veranstaltungen aus, aber diese Aktion wollten wir trotzdem stattfinden lassen“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Steffi Hosemann.

„Die Eltern wollten es auch, sie haben danach gefragt, ob der Wettbewerb stattfindet“

Sie ist begeistert von den Ergebnissen, die im Eingangsbereich und auf den Fensterbrettern aufgestellt worden sind und morgens, wenn die Kinder in die Kita kommen, von innen beleuchtet werden. Sie freut sich, dass die Eltern und Kinder sich so viel Mühe gegeben haben. „Die Eltern wollten es auch, sie haben danach gefragt, ob der Wettbewerb stattfindet“, sagt sie.

Einige Mütter und Väter, die teilgenommen haben, sind dieser Tage immer noch da, wo es nötig ist, eifrig dabei, ihre Werke zu optimieren. Der beste Beweis ist Doreen Sommer, die, obwohl ihr Kürbis schon steht, noch einmal mit Klebeband in die Einrichtung kommt. Ihr Kürbis stellt eine schaurige Hexe dar.

„Es hat Spaß gemacht an dem Wettbewerb teilzunehmen“

Die Haare, dafür hat sie gebündeltes Stroh genommen, wollen unter dem schwarzen Hut aber irgendwie nicht so richtig halten. Deshalb klebt sie sie noch einmal richtig an und schaut prüfend nach - schließlich soll der Kürbis gut aussehen. „Es hat Spaß gemacht an dem Wettbewerb teilzunehmen“, sagt sie und fügt an, dass das Schnitzen durchaus eine entspannende Wirkung gehabt habe.

Besonders sticht das Werk von Denis Scheffler heraus. Er hat das riesige gelbe und kugelige Gewächs in einen Rocker verwandelt. Eine Kette steckt zwischen den gezackten Zähnen, mit Tackernadeln hat der Mann Narben auf das Gesicht aufgebracht. Augen, Mund, Deckel und das Innere des Kürbis sind außerdem mit schwarzer Acrylfarbe besprüht worden und verleihen ihm zusätzlich noch ein schaurig-wildes Aussehen.

Die drei ersten Plätze würden gekürt

Denis Scheffler steht vor seinem Werk. Er sei auf der Suche nach einem Kürbis gewesen und habe seinen Nachbarn gefragt, ob dieser einen zur Verfügung stellen könne, erzählt der Mann, der da noch nicht weiß, dass er in diesem Jahr den Wettbewerb gewonnen hat. Dieser habe ihm gesagt, dass er ein Exemplar habe und er selber habe aber nicht damit gerechnet, dass es so ein großes Gewächs sein würde.

Auf mehr als 20 Kilogramm schätzt er nämlich dessen Gewicht. Alleine eine Stunde hätte er gebraucht, um den Deckel herauszuschneiden, verrät der Vater von den Kindern Henri und Lilli schmunzelnd. Aber der Ehrgeiz hätte ihn da schon gepackt und nun sei er schon stolz auf das imposante Werk.

Die Jury, die die Kürbisse bewertete, bestand aus den Kindern der drei großen Gruppen, sagt Steffi Hosemann und sie hätten Denis Scheffler zum Sieger gewählt. Die drei ersten Plätze würden gekürt und jeder, der am Wettbewerb teilgenommen habe, bekomme außerdem eine Kleinigkeit, verrät sie und sie freue sich, dass in dieser besonderen Zeit der Pandemie so den Menschen eine Freude gemacht werden konnte. (mz)