Wo der gesuchte Tatverdächtige sein Unwesen getrieben hat und weshalb die Beamten sich nun an die Öffentlichkeit wenden.

In Bad Kösen

Weißenfels/MZ - Die Beamten des Polizeireviers Burgenlandkreis mit Sitz in Weißenfels bitten bei der Suche nach einem EC-Kartenbetrüger die Bevölkerung um Hilfe.

Eine weitere Aufnahme des Tatverdächtigen beim Geldabheben (Foto: Polizei)

Dazu sind am Freitag Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht worden.

Der gesuchte Unbekannte von vorn (Foto: Polizei)

Der Tatverdächtige hatte laut Mitteilung am 3. März mit einer gestohlenen EC-Karte mehrmals Geld in einer Bankfiliale in Bad Kösen abgehoben.

Der gesuchte Tatverdächtige auf der Aufnahme einer Überwachungskamera in der Bankfiliale in Bad Kösen (Foto: Bad Kösen)

Die bisherigen Ermittlungen hätten keine Erkenntnisse zur Identität des Täters ergeben.

Hinweise zur abgebildeten Person an die Polizei unter Telefon: 03443/28 22 93