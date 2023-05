WETHAU/MZ - Die Mehrheit der Mitglieder des Kreistags des Burgenlandkreises hat in dessen Sitzung am Montag im nicht-öffentlichen Teil dem Erwerb eines Grundstücks im Gewerbegebiet Schönburg in der Gemeinde Wethautal zugestimmt. Auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses möchte die Kreisverwaltung eine neue Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) mit kombinierter Ausbildungsstätte für die freiwilligen Feuerwehren im Burgenlandkreis errichten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.