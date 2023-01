Laufsteg frei für edle Federtiere - trotz Vogelgrippe

Weißenfels - Gewaschenes Gefieder, geputzte Füße und polierte Schnäbel - von ihrer schönsten Seite zeigten sich die teilnehmenden Zuchtvögel bei Kreisrassegeflügelausstellung in Weißenfels. Am vergangenen Donnerstag und Freitag konnten in der Halle des ehemaligen Globusmarktes an der Saale ganze 984 Tauben von 100 Züchtern aus ganz Mitteldeutschland bewundert werden.