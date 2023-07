Kreativatelier in Weißenfels bietet besondere Bühne

Luca Deibicht hält im „Kreativatelier“ zwei seiner Werke in den Händen. Wie er selbst sagt, experimentiert er gerne mit den Farben und Techniken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Luca Deibicht ist erst elf Jahre alt und hat schon seine erste Kunstausstellung auf die Beine gestellt. Zu sehen sind seine Werke im „Kreativatelier“ von Katja Köhler in der Neuen Straße in Weißenfels und dort können sie auch gekauft werden. Der Junge ist schon ein wenig stolz, dass er in dem Atelier gegen eine kleine Miete seine Arbeiten der Öffentlichkeit präsentieren kann. Möglich gemacht haben das seine Eltern, erzählt der Blondschopf. Diese kennen Katja Köhler und hatten sie gefragt, ob es seine Bilder qualitativ denn hergeben würden, sie auszustellen. Die Atelierinhaberin sagte gerne zu und stellte dem Jungen eine Wandfläche zur Verfügung.