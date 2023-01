Kraftakt: In Weißenfels sind die meisten Flutschäden beseitigt

Weißenfels/MZ - Die orangefarbenen Ordner stehen in Reih und Glied. In ihrem Inneren sind Bauabläufe fein säuberlich dokumentiert. Thomas Polzer weiß darüber Bescheid. Seit mehr als acht Jahren betreut er jene Bauprojekte, die die Weißenfelser Abwasseranstalt zur Beseitigung der Folgen des Saale-Hochwassers im Juni 2013 in Angriff nehmen musste. Straßen, Leitungen und Kanäle wurden neu gebaut. In diesem Jahr sollen die letzten Arbeiten beendet werden. Alles in allem, so eine erste Bilanz der Abwasseranstalt, sind in Weißenfels rund 19 Millionen Euro in die Beseitigung der Flutschäden geflossen.

