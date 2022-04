Kostenpflichtige Coronatests in Weißenfels weiter nachgefragt: Wer sich auf das Virus prüfen lässt

In und um Weißenfels gibt es nur noch einen Anbieter. Wie es in diesem Zentrum läuft und weshalb die anderen Anlaufpunkte weggefallen sind.

Patricia Schubert, Mitarbeiterin im letzten verbliebenen Corona-Testzentrum in Weißenfels in der Kleinen Kalandstraße, nimmt einen Abstrich von Frank Rudat.

Weissenfels/MZ - Wer sich auf das Coronavirus testen lassen will, muss seit einigen Tagen in vielen Fällen dafür zahlen. Außerdem ist das Angebot in Weißenfels und der Region schon seit einiger Zeit merklich geschrumpft. Von den vier bekannten Teststationen gibt es aktuell nur noch eine Anlaufstelle für die Bürger - und die befindet sich in der Kleinen Kalandstraße in Weißenfels.