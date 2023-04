Weißenfels/MZ - Mit einer Führung der besonderen Art will der Weißenfelser Gästeführerverein an diesem Sonnabend sein 25-jähriges Bestehen begehen. Treffpunkt zu der kostenfreien Zeitreise ist um 14 Uhr am Stadtbrunnen in der Jüdenstraße. „Wir verzichten auf eine Feierstunde zum Jubiläum. Stattdessen wollen wir mit unseren treuen Gästen eine gemütliche Runde durch die Innenstadt drehen. Vereinsmitglieder schlüpfen in die Rolle ihrer Lieblingspersönlichkeiten und führen an ihre Lieblingsorte“, macht die heutige Vereinsvorsitzende Ute Koch schon mal neugierig. Zu viel will sie allerdings noch nicht verraten.

