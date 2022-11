„Können es kaum erwarten“: Hohenmölsen bekommt gleich zwei neue Hausärzte

Hohenmölsen/MZ - Eine Tafel Schokolade hat zwar nicht den Ausschlag gegeben, hatte aber einen kleinen Anteil daran, dass ab Januar gleich zwei neue Hausärzte in Hohenmölsen praktizieren werden. Christopher Heine und Christian Brand heißen sie, beide arbeiten aktuell noch in einem medizinischen Versorgungszentrum in Zeitz.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.