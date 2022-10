Konfirmanden backen 50 Brote für guten Zweck

In der Bäckerei Hanke in Wählitz waren am Samstag fünfzehn Konfirmanden fleißig am Werk. Mit ihrer Back-Aktion unterstützten sie die Organisation „Brot für die Welt“ .

Wählitz - Backen macht durstig - das stellten die 15 Jugendlichen sehr schnell fest, als sie am vergangenen Samstag in der 28 Grad warmen Backstube der Bäckerei Hanke in Wählitz fleißig am Werke waren. Die Konfirmanden aus dem Raum Hohenmölsen unterstützten an diesem Tag die Aktion „5.000 Brote für die Welt“, welche alljährlich von der Organisation „Brot für die Welt“ initiiert wird.