Kommentar zum Weißenfelser Haushalt: Verhärtete Fronten

Mitten in der Corona-Krise sind im Weißenfelser Stadtrat, der gerade nicht in gewohnter Weise diskutieren kann, Entscheidungen gefallen, deren Tragweite noch gar nicht abzusehen ist. Was den neutralen Beobachter dabei irritiert, sind die offenbar verhärteten Fronten.

Da will der Oberbürgermeister unbedingt ein Konsolidierungskonzept durch den Stadtrat bringen und riskiert damit die Zustimmung zum Haushalt. Und das obwohl derzeit gar nicht sicher ist, dass Kommunen mit defizitärem Haushalt in Corona-Zeiten tatsächlich ein solches Sparpapier werden vorlegen müssen. Auf der anderen Seite knüpft eine Mehrheit des Stadtrates eine Zustimmung zu beiden Papieren kompromisslos an die Fertigstellung einer Eröffnungsbilanz - obwohl das nicht zwingend notwendig ist.

Das Ganze mutet an wie eine Kraftprobe zwischen OB und Stadträten. Ein Gerangel, das gerade in diesen schwierigen Zeiten keiner wirklich brauchen kann. Niemand kann heute verlässlich voraussagen, wie sich die Corona-Krise auf die Entwicklung in Weißenfels auswirken wird. Doch eines steht schon heute fest: Wenn wichtige Investitionen in die Zukunft gefährdet sind, dann ist das kein gutes Signal für die Stadt.

