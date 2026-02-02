Die Rad- und Wanderwege im östlichen Burgenlandkreis erfreuen sich großer Beliebtheit. Die MZ hat die Gemeinden gefragt, was sie in diesem Jahr in diesem Bereich geplant haben.

Kommen 2026 neue Radwege in und um Weißenfels? Welche Hürde es gibt und wo der Ausbau sicher ist.

Wird auch im Winter genutzt: Der Radweg zwischen Weißenfels und Uichteritz wurde im vorigen Jahr fertiggestellt - zumindest fast.

Weissenfels/MZ. - Rund 600 Kilometer Wanderwege und ungefähr ebenso viele Radwege, die zumeist auch von Wanderern genutzt werden können, gibt es nach Angaben von Albrecht Schirmer im Burgenlandkreis. Der Wegewart des Burgenlandkreises ist für deren Beschilderung zuständig. Auch Schlaglöcher und weitere Schäden dokumentiert er. Für deren Behebung sowie den Ausbau des Wegenetzes sind aber die Gemeinden verantwortlich.