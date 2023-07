Teuchern/MZ - Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Pkw auf der Landesstraße 190 bei Teuchern ist der Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Wie es hieß, waren beide Fahrzeuge in Richtung Teuchern unterwegs, als der Pkw-Fahrer die Zugmaschine mit seinem Auto überholen wollte. Der Traktorfahrer hatte aber bereits mit dem Abbiegen nach links begonnen und so kam es zur Kollision. Das beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.