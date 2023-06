Körperverletzung in Weißenfels Anwohner wirft Metallkorb aus Fenster: Wen er damit getroffen und verletzt hat

In Weißenfels flog am Dienstag ein Metallkorb aus dem Fenster. Ein 20-Jähriger zog sich in der Folge eine Platzwunde am Kopf zu. Wo genau sich der Vorfall ereignet hat.