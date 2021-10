Kochbuch des Lebens: Schüler erschaffen das Rezept zum Erinnern

Schüler in Weißenfels recherchieren in der Vergangenheit ihrer Großeltern und Eltern. Entstanden ist daraus - ein Kochbuch.

Weissenfels/MZ - Michele Günther und Leanne Nye besuchten dieser Tage das Caritas-Seniorenzentrum in Weißenfels. Die Schülerinnen des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit und Soziales der Berufsbildenden Schulen des Burgenlandkreises in Weißenfels hatten dabei ein ganz besonderes Buch in den Händen, welches sie den Bewohnern übergeben wollten: Es heißt „Rezepte unseres Lebens“. Die beiden 18-Jährigen und ihre Klassenkameraden sind die Autoren dieser Lektüre und sie hatten sich dafür im vergangenen Schuljahr gemeinsam mit ihren Großeltern und Eltern auf eine spannende Zeitreise begeben.

Die beiden jungen Frauen erzählten vor der Übergabe, wie das Buch entstanden ist. Im Rahmen ihrer Ausbildung gehe es auch um die Seniorenbetreuung und dass dabei Erinnerungen eine große Rolle spielen. So sei die Idee zu einem Buch mit Rezepten und kurzen Episoden aus früheren Epochen entwickelt worden. Sie alle hätten sich dazu mit ihren älteren Familienangehörigen zusammengesetzt und mit ihnen darüber gesprochen, welche Bräuche es damals gab und wie zu früheren Zeiten gekocht wurde. Das war gar nicht so einfach. Denn es gab während ihrer Arbeit an dem Projekt auch Zeiten, wo der Präsenzunterricht nicht möglich war und auch die älteren Menschen angehalten waren, bis zur Impfung gegen Corona soziale Kontakte zu vermeiden.

„Ganz oft wurden aus denselben Zutaten verschiedene Gerichte zubereitet“

Dennoch erfuhren die Schülerinnen beispielsweise, dass es gerade auf den Dörfern üblich war zu schlachten. Wenn die Wurst für die weitere Verarbeitung in großen Kesseln gekocht wurde, sei daraus eine deftige Brühe, besser bekannt als Wurstsuppe, entstanden. Diese wurde anschließend an die anderen Haushalte des Ortes verteilt, sowie auch enge Nachbarn Kostproben der Schlachteprodukte bekamen.

Sie lernten außerdem Rezepte wie den Selterskuchen kennen und wie Michele Günther und Leanne Nye erzählten, waren sie erstaunt, wie es ihren Verwandten gelang, damals nach dem Krieg und später in der DDR mit den wenigen zur Verfügung stehenden Zutaten zu improvisieren. „Ganz oft wurden aus denselben Zutaten verschiedene Gerichte zubereitet“, war Michele Günther beeindruckt. Sie erfuhren aber auch, dass es bereits schon vor Jahrzehnten Produkte gab, die sie selber heute gerne essen - Knusperflocken vom Unternehmen Zetti zum Beispiel. „Die finden wir oberlecker“, sagte Leanne Nye.

Weiterhin lernten die Schülerinnen und Schüler alte Haushaltsgegenstände kennen, die ihre Verwandten teils noch auf dem Dachboden ihrer Häuser aufbewahrt hatten - Milchkannen beispielsweise oder die sogenannte „Flotte Lotte“, die ein Passiergerät ist und noch heute auf dem Markt verkauft wird. Viele der Erzählungen und Rezepte fanden in dem Buch ihren Platz.

Demente Menschen verfügen über ein gutes Erinnerungsvermögen

Sie alle hätten von den Recherchen profitiert, bilanzierten die jungen Frauen. Die Eltern und Großeltern hätten so schöne Anekdoten erzählt und ihre Erinnerungen weitergegeben.

Davon berichteten die beiden jungen Frauen dann auch den Bewohnern des Seniorenzentrums. Ihr Buch soll die Frauen und Männer - darunter auch an Demenz Erkrankte - anregen, selbst in Erinnerungen zu kramen. Denn insbesondere demente Menschen verfügen über ein gutes Erinnerungsvermögen, wenn es um lange zurückliegende Zeiten geht.

Und schnell erinnerten sich auch die Seniorenzentrum-Bewohner an frühere Erlebnisse. Dabei reichten Leanne Nye und Michele Günther auch einige der damals im Haushalt vorhandenen Gegenstände herum, die sie mitgebracht hatten. Eigentlich hatten sie diese Materialien für eine Ausstellung im Seniorenheim gesammelt. Außerdem hatte der Jahrgang ursprünglich auch vorgehabt, ein Büfett im Seniorenheim herzurichten. Dies war wegen der Pandemie nicht möglich. Das Büffet mit Schnittchen, einer Käseplatte, mit Apfel- und auch Selterskuchen entstand zwar trotzdem in der Schule, wurde aber von den Schülern verspeist, verrieten die beiden 18-Jährigen.