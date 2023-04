Ein unbekannter Scherzbold hat die Ortseingangsschilder des kleinen Ortes Keutschen bei Hohenmölsen am 1. April heimlich umgestaltet. Wie die Aktion beim Ortsbürgermeister und der Stadtverwaltung angekommen ist.

Liebevoller Aprilscherz am Ortseingang: Aus Keutschen wird „Knutschen“

Eines der umgeschriebenen Ortseingansschilder in Keutschen vom vergangenen Wochenende.

Keutschen/MZ - Ein Unbekannter hat sich am Wochenende in Keutschen bei Hohenmölsen einen ziemlich einfallsreichen und liebevollen Aprilscherz erlaubt. Am 1. April hieß der Ort auf einmal nicht mehr Keutschen, sondern Knutschen.