Hilfe für den Notfall: Neue Apotheke in Hohenmölsen stellt Fiebersaft selbst her

Apothekerin Sandra Specht aus der Neuen Apotheke in Hohenmölsen zeigt, mit welchen Materialien sie in Notfällen einen Paracetamolfiebersaft herstellen würde.

Hohenmölsen/MZ - Jede Lieferung mit Fiebersaft ist wie ein Überraschungsei. Denn man weiß nicht, was man bekommt – oder besser gesagt, wie viel. „Die Situation ist schwierig, häppchenweise kommt mal was an, mal sind es zwei, drei oder fünf Flaschen“, sagt Apothekerin Sandra Specht aus der Neuen Apotheke in Hohenmölsen über die derzeitigen Lieferprobleme von Fiebersäften für Kinder.