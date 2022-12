Kleiderkammer mit sozialem Treff eröffnet in Lützen

In der „Blauen Maus“ in Lützen hat eine Kleiderkammer mit Bürger-Treff eröffnet. Was geboten wird und warum es hier um mehr als nur Klamotten geht.

Yvonne Metze steht in der neuen Kleiderkammer mit sozialem Treff in Lützen. In den Räumen der „Blauen Maus“ an der Schweßwitzer Straße kann zweimal im Monat kostenlos Kleidung und kleinere Haushaltswaren abgeholt und gespendet werden.

Lützen/MZ - Der Innenstadt von Lützen fehlt es an so manchem Angebot für ihre Bürger. Cafés oder andere gesellige Orte zum Zusammenkommen sind hier Mangelware. Kürzlich hat in der Stadt eine Anlaufstelle eröffnet, die diesem Trend entgegenwirken will. Hier werden gleich zwei neue Angebote geschaffen, die es vorher nicht gab – und das auch noch völlig kostenlos. Auf dem Gelände der „Blauen Maus“ an der Schweßwitzer Straße lädt ab sofort eine Kleiderkammer mit sozialem Treff zum Stöbern und Verweilen ein.