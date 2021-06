Kleiderbörse in Weißenfels erstmals als Open Air geplant

Weissenfels - Drei Mal hintereinander musste die „KomMODE“-Kleiderbörse in Weißenfels wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Und nun schauen die Organisatoren um Bärbel Schmuck und die Teilnehmer gespannt auf den 11. September. Das ist der vierte Termin, der für diese Kleiderbörse angesetzt ist. So findet das Verkaufsspektakel das erste Mal nicht wie üblich im Kulturhaus der Stadt, sondern unter freiem Himmel in der Jüdenstraße im Stadtzentrum statt. Diese Entscheidung sei getroffen worden, um einerseits die Abstands- und Hygieneregeln zum Schutz vor Corona-Infektionen besser einhalten zu können. Andererseits soll durch die Open-Air-Veranstaltung in der Fußgängerzone Jüdenstraße wieder mehr Leben einziehen. Schließlich haben die Innenstadthändler wegen der Corona-Pandemie unter drastischen Kunden- und Umsatzrückgängen zu leiden gehabt.

Initiiert worden ist die Börse von der Weißenfelserin Bärbel Schmuck und sie wird in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Stadtmarketingverein ausgerichtet. Wie Bärbel Schmuck sagt, sind alle Plätze bereits ausgebucht und so werden an diesem Tag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr insgesamt 25 Teilnehmer gut erhaltene Artikel verschiedenster Art aus ihren eigenen Kleiderschränken anbieten.

„Es sind alles gut erhaltene Artikel“

Das war es aber noch nicht: Das Publikum könne auch Haushaltsgegenstände, Accessoires, Tonträger und Bücher erwerben. „Es sind alles gut erhaltene Artikel, die auch ansprechend präsentiert werden. Da Niveau ist uns allen wichtig“, sagt Bärbel Schmuck. Angereichert wird die „KomMODE“ durch angebotenes Kunsthandwerk wie Modeschmuck, Genähtes, Gestricktes, Gefilztes und Gemaltes. So verkauft Familie Schuba aus Weißenfels selbsthergestellte Arbeiten aus Holz und Stein. Es bringen sich auch die Volkssolidarität, erstmals der 1. Weißenfelser Tanzsportclub „Blau-Gelb“ sowie die Selbsthilfegruppe „Frauen nach Krebs“ ein.

Die Einzelhändler seien ebenfalls eingeladen, sich mit ihren Ideen zu beteiligen. Es solle ein schöner Tag mit tollen Angeboten, aber auch der Begegnung und des Austausches sein, sagt Bärbel Schmuck. Angst vor schlechtem Wetter muss an diesem Tag indes niemand der Teilnehmer haben. Es werden Pavillons und Zelte aufgebaut, die die Stadt sonst unter anderem auf dem Mittelaltermarkt, der an das Schlossfest angegliedert ist, aufbaute. Eines der Zelte soll als Umkleidekabine dienen.

„Wir wollen uns an diesem Tag aber auch noch für einen guten Zweck einsetzen“, sagt Bärbel Schmuck. Dafür wird in diesem Jahr kein Eintritt genommen, aber dafür eine kleine Standgebühr erhoben. Kleine Geldspenden sind ebenfalls gerne gesehen. Das Geld soll die Kreismusikschule mit ihren Außenstellen in Zeitz, Weißenfels und Naumburg für die frühmusikalische Förderung bekommen. So können davon ORFF-Instrumente gekauft werden. Zu diesen Klangkörpern gehören beispielsweise Handtrommeln, Triangeln oder Rasseln, mit denen Kinder ein Gefühl für Töne und Rhythmik bekommen. Das wäre nicht die erste Institution, die eine finanzielle Zuwendung aus dieser Aktion bekommen würde. Schon in der Vergangenheit übergaben die Initiatoren der „KomMODE“ dem Weißenfelser Verein „Kulturphönix“ für deren Musical „Emil und die Detektive“ für Kostüme und Requisiten eine Spende in Höhe von 400 Euro. (mz)