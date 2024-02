Mädchen und Jungen der Weißenfelser Kita „Südstadtknirpse“ lernen, welche Rechte sie als Mitglieder der Gesellschaft haben. Was ihnen näher gebracht wird und was sie bereits wussten.

Weissenfels/MZ. - „Für die Kinderrechte stampf’ ich mit dem Fuß“ und „Für die Kinderrechte ruf’ ich laut ,Hurra!’“, erklang es am Montag in der DRK-Kita „Südstadtknirpse“ in Weißenfels. Zehn Kindern der Vorschulgruppe wurden dort spielerisch ihre Rechte nähergebracht. „Ich bin ein Kind und habe Rechte!“, heißt das Projekt passenderweise, welches von der bundesweit tätigen Politik-, Engagement- und Bildungsstiftung (Pebs) initiiert wurde und von der Partnerschaft für Demokratie im Burgenlandkreis unterstützt wird.