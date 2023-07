Seit Jahren wird in der Saalestadt über ein Freizeitangebot am Fluss diskutiert. Warum die Kommune nun nur noch eine kleine Variante im Blick hat.

Keine guten Aussichten für großen Campingplatz in Weißenfels

Weißenfels/MZ - Ein Campingplatz an der Weißenfelser Saale? Bei dem seit Jahren diskutierten Thema muss die Stadt nun offenbar endgültig kleinere Brötchen backen. „Wir denken jetzt an einen Stellplatz für zehn bis zwanzig Wohnmobile. Auf dieser Basis wollen wir weitere Gespräche mit dem Landkreis führen“, sagt Clemens Bumann, Fachbereichsleiter Technische Dienste und Stadtentwicklung in Weißenfels.