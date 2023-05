In der Einrichtung gibt es mittlerweile lange Wartelisten. Was das für Betroffene bedeutet und warum sich die Situation noch verschärfen könnte.

Teuchern/MZ - Jutta Ackermann sitzt im Garten des Pflegeheims St. Georg in Teuchern. Die Frühlingssonne scheint in ihr Gesicht. Mit ihren Mitbewohnern genießt sie die frische Luft. Die 94-Jährige ist eine von 40 Senioren, die in der Diakonie-Einrichtung wohnen. Und das ist ein echter Glücksfall für sie. Der Grund: Pflegeheimplätze sind rar in der Einheitsgemeinde. Das Seniorenstift ist das einzige Pflegeheim in der Stadt.