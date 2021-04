Weißenfels - Die Stadt Weißenfels ist während der Pandemie nicht auf den Hund gekommen. Wie die Stadt auf MZ-Anfrage informierte, ist die Zahl der angemeldeten Vierbeiner gegenüber dem vergangenen Jahr etwa gleich geblieben.

So waren am 18. August 2020 exakt 2.852 Hunde angemeldet. Am Mittwoch waren es 2.870 Tiere. In einigen Kommunen war davon die Rede, dass sich mehr Menschen in der Pandemie für die Anschaffung eines Hundes entscheiden. (mz)