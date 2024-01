Die Kegler der SG Wählitz im Burgenlandkreis können sich über Fördermittel freuen. Die werden für die Modernisierung ihrer Anlage dringend benötigt. Was alles geplant ist.

Kegler in Wählitz bekommen 63.000 Euro an Fördermitteln

Die Keglerinnen der SG Wählitz waren zuletzt sehr erfolgreich in ihrem Sport.

Weißenfels/MZ. - Geldsegen für die Kegler der SG Wählitz: Sie erhalten für die Modernisierung der kompletten Kegelanlage mit Anlauf, Kugellauffläche und Kegeltechnik Fördermittel in Höhe von 63.154,49 Euro. Das teilte der Weißenfelser Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben (SPD) mit. Ihm zufolge herrsche mit Beschluss des Landeshaushalts 2024 Klarheit über Mittel für Investitionen in Vereinssportstätten. Jetzt könnten die von Kreis- und Landessportbund eingereichten vorrangigen Projekte abgearbeitet und die Förderbescheide durch die Investitionsbank erstellt werden. Für die kleine, aber erfolgreiche SG Wählitz ist die Modernisierung der Kegelbahn enorm wichtig, um weiter auf Bundesliga-Niveau spielen zu können, so Erben.