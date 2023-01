Kaum Schnäppchenjäger in Weißenfels

Heike Friedrich schätzt es, dass es in Weißenfels noch möglich ist, Kleidung einkaufen zu können. In der Modeboutique von Sven Bönold hat die Frau sogar ein Schnäppchen entdeckt.

Weissenfels - In vielen Einzelhandelsgeschäften weisen derzeit große Schilder mit fett aufgedruckten Zahlen auf Preisnachlässe von bis zu 70 Prozent hin. Dieser „Sale“, also Ausverkauf, gestaltet sich jedoch zäh. Das hat eine MZ-Umfrage ergeben. So ist beispielsweise im Einkaufscenter „Schöne Aussicht“ in Leißling vom überwiegenden Teil der befragten Verkäufer zu erfahren, dass diese Aktion das Geschäft kaum oder gar nicht antreibt. Vielmehr schlendern die Menschen, schauen und probieren auch an - das Portemonnaie bleibt jedoch meist zu. Die Verkäufer wissen, dass die Menschen sparen. Sie seien verunsichert wegen der steigenden Lebenshaltungskosten und wissen nicht, was die Zukunft bringt, erzählen die Fachleute.