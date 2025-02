Erster Modellbahntauschmarkt des Weißenfelser Eisenbahnvereins lockt zahlreiche Enthusiasten nach Leißling. Was der Vorsitzende dazu sagt und was weiter geplant ist.

Leißling - Wo sonst Paare zu Hochzeiten oder Familienfeiern das Tanzbein schwingen, standen am Sonntag Lokomotiven und Waggons im Mittelpunkt. Zum ersten Mal hatte der Weißenfelser Eisenbahnverein zum Modellbahntauschmarkt in den Saal des Hotels „Schöne Aussicht“ in Leißling eingeladen, und das durchaus mit beachtlichem Erfolg: „Wir konnten 40 Aussteller gewinnen und haben in den ersten 20 Minuten schon über 60 Besucher gezählt, am Ende waren es rund 170“, freut sich Vereinsvorsitzender Hagen Kalweit.