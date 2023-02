Der Karneval samt Narren ist zurück in Weißenfels. Wie die Saalestadt am Sonntag gesungen und gelacht hat.

Die Narren des Langendorfer Carnevalsclubs ziehen durch die Merseburger Straße in Weißenfels.

Weißenfels/MZ - Es ist ein Bild, das Weißenfels seit drei Jahren nicht mehr gesehen hat: Fröhliche Leute stehen erwartungsvoll an den Straßen und jubeln bunt kostümierten Narren zu. Nach gefühlt unendlicher Corona-Tristesse ziehen am Sonntagnachmittag die Karnevalisten von der Feldstraße in der Neustadt durchs Zentrum bis zur Bühne auf dem großen Marktplatz.